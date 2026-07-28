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Иван Выдренков объяснил, почему он обрадовался обмену из СКА в «Трактор»

Иван Выдренков объяснил, почему он обрадовался обмену из СКА в «Трактор»
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Защитник Иван Выдренков высказался о своем обмене из СКА в «Трактор» и заявил, что рад оказаться в челябинском клубе.

– Как ты воспринял переход в Челябинск?
– Очень рад оказаться в «Тракторе». Это клуб с большой историей и целями. Надеюсь, будем все вместе добиваться новых высот. Агент не сказал ничего особенного, просто позвонил и сообщил, что все формальности урегулированы и я перехожу в «Трактор». Я был рад! Родители меня только поддерживают и дают полезные наставления.

– Твои первые впечатления о городе и арене?
– Мне всё нравится! Классная арена! Насколько мне известно, здесь поддерживают свою команду так, как ни на каком другом стадионе. Скорее жду начала сезона, чтобы ощутить это всё на себе. Считаю, что есть все шансы побороться за Кубок Гагарина, – цитирует Выдренкова пресс-служба клуба.

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