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«Ребята — смелые. На родине на них будет давление». Агент — о приходе европейцев в КХЛ

«Ребята — смелые. На родине на них будет давление». Агент — о приходе европейцев в КХЛ
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Агент Андрей Матвеев высказался о переходе трёх европейских игроков в КХЛ в нынешнее межсезонье. Состав «Трактора» ранее пополнил норвежский голкипер Хенрик Хёукеланн, в СКА приехал шведский форвард Линус Вайссбак, состав «Шанхая» пополнил чешский нападающий Мартин Фрк.

«Я бы не назвал это потеплением, скорее точечным трендом. В Европе жёсткая конкуренция и потолки зарплат, поэтому квалифицированные игроки начинают рассматривать КХЛ как рабочий вариант. Здесь есть всё для роста и хорошие контракты.

Эти ребята – смелые. На родине на них будет давление, но они молодцы, что следуют своей мечте играть с сильными соперниками в лучшей лиге Европы. Для КХЛ это позитивно – такие переходы разбивают стереотипы и повышают уровень конкуренции. Массового исхода не жду, но, если эти парни покажут результат, к зиме потянутся и другие европейцы», – цитирует Матвеева «Сила спорта».

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