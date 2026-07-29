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«Оба очень высокие». НХЛ опубликовала совместное фото Задорова и Батлера

«Оба очень высокие». НХЛ опубликовала совместное фото Задорова и Батлера
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Официальный аккаунт НХЛ в социальной сети X опубликовал совместную фотографию хоккеиста «Бостон Брюинз» Никиты Задорова и баскетболиста «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлера.

Никита Задоров и Джимми Батлер

Никита Задоров и Джимми Батлер

Фото: НХЛ

Изображение сопровождает надпись «Забавный факт: Никита Задоров и Джимми Батлер оба очень высокие».

В минувшем сезоне Задоров в игре с клубом «Миннесота Уайлд» 28 марта выполнил самый мощный бросок сезона со скоростью 167,2 км/ч, превзойдя показатель Тайлера Клевена (166,58 км/ч, 31 января 2026 года).

Джимми Батлер дважды выводил команду «Майами Хит» в финал НБА (2020, 2023) и был признан MVP финала Восточной конференции (2023).

Новые сезоны в НХЛ и НБА стартуют осенью.

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