Евгений Кузнецов сделал фото с Романом Ротенбергом и Виталием Кравцовым

Нападающий Евгений Кузнецов сфотографировался с первым вице-президентом ФХР и членом совета директоров московского «Динамо» Романом Ротенбергом, а также с форвардом «Трактора» Виталием Кравцовым. Хоккеист челябинского клуба находился в гипсе после перенесённой операции на ноге, после травмы, полученной во время предсезонной подготовки.

Фото: личный архив Кузнецова

Кузнецов на данный момент находится без контракта. 33-летний форвард присоединился к «Салавату Юлаеву» по ходу минувшего регулярного чемпионата, перейдя из «Металлурга». Евгений записал на свой счёт 34 матча за обе команды и 27 (7+20) очков в регулярке. В плей-офф он провёл семь игр, в которых забросил шайбу и отдал результативную передачу.