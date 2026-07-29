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Артемий Панарин составил топ-5 российских хоккеистов

Артемий Панарин составил топ-5 российских хоккеистов
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Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин расположил пятёрку предложенных российских хоккеистов по мастерству. Панарин не смог определиться с самым сильным игроком и поставил сразу трёх хоккеистов на первое место.

По мнению Панарина, нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов занял пятое место в этом списке. Себя Артемий поставил на четвёртое место. Три первых места заняли форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и бывший форвард сборной России Илья Ковальчук.

Ранее Артемий Панарин назвал необычное место в России, где бы он сыграл в хоккей.

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