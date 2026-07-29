«Миннесота» и Куинн Хьюз проведут переговоры о новом контракте

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин на этой неделе проведёт переговоры с защитником Куинном Хьюзом и его представителями.

С 1 июля 26-летний американец может подписать новый договор с «Уайлд», куда перешёл по ходу прошлого сезона из «Ванкувер Кэнакс». У него остался один сезон по соглашению со среднегодовой зарплатой $ 7,85 млн.

Как сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо в соцсети Х, клуб хочет подписать игрока на срок от пяти до восьми лет (при этом после 16 сентября и вступления в силу положений нового коллективного договора максимальный срок контракта составит семь лет). При этом для Куинна наиболее целесообразным представляется трёхлетний срок.