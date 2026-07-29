«Сомневаюсь, что это усиление». Вайсфельд — о переходе Шэна в московское «Динамо»

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд оценил переход нападающего Павла Шэна из «Адмирала» в московское «Динамо». Дальневосточный клуб взамен получил права на нападающего Семёна Дер-Аргучинцева и денежную компенсацию.

– Шэн — это усиление для московского «Динамо»?

– Я так понимаю, что основная идея заключается в том, что Тамбиев с ним работал в «Адмирале», знает его возможности и, видимо, очень хотел видеть в составе. Не уверен, что для такого клуба, как московское «Динамо», это усиление. Но, наверное, Тамбиеву лучше знать. Однако считаю, что такая постановка в принципе неправильная, когда тренер команду набирает. Однако мы не знаем, как дела обстоят в московском «Динамо». Может быть, это идея спортивного директора Бадюкова. Здесь сложно сказать.

Считаю, что в современном хоккее последнее слово должно быть за генеральным менеджером в плане комплектования состава. Если совсем правильно делать, сначала приглашают менеджера, потом он выбирает тренера, а если генеральный менеджер приглашает наставника, значит, скорее всего, у них одинаковые взгляды на процесс. И тогда не будет никаких конфликтных ситуаций в контексте селекции.

Как это сейчас работает в московском «Динамо», не знаю. Может быть, у них так и есть. Но судя по тому, что приглашаются игроки, с которыми ранее работал Тамбиев, возникают некие сомнения. Другой вопрос, если эти игроки сейчас себя проявят, это будет означать, что они идут в правильном направлении. У меня всё равно данная тема вызывает большие сомнения, — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».