Егор Сурин занял четвёртое место в рейтинге проспектов «Нэшвилла» по версии Daily Faceoff

Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов «Нэшвилл Предаторз». Возглавил список 17-летний американский форвард Уайатт Каллен, выбранный клубом под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2026. В топ-10 был включен один россиянин — форвард «Локомотива» Егор Сурин.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Уайатт Каллен (17 лет, университет Миннесоты, NCAA);

2. Брэди Мартин (19 лет, «Су Грейхаундс», OHL);

3. Райкер Ли (19 лет, Michigan State, NCAA);

4. Егор Сурин (19 лет, «Локомотив», КХЛ);

5. Кэмерон Рид (19 лет, Michigan, NCAA);

6. Томми Блейл, (18 лет, «Монктон», QMJHL);

7. Тэннер Молендик (21 год, «Милуоки», АХЛ);

8. Феликс Нильссон (21 год, «Регле», SHL);

9. Джек Иванкович (19 лет, Michigan, NCAA);

10. Райан Уфко (23 года, «Милуоки», АХЛ).

Отметим, в список не включались игроки старше 23 лет (для вратарей планка выше — 25 лет), а также те, кто уже провёл более 50 матчей в НХЛ.