Карандин — о легионерах в КХЛ: не хочу верить в то, что наш хоккей так деградировал

Бывший арбитр Юрий Карандин критически оценил селекцию «Трактора» в межсезонье и высказался против приглашения игроков из АХЛ со средней статистикой.

«Не все большие клубы Востока провели селекцию в характерном для себя стиле. Если «Автомобилисту», «Авангарду» и «Металлургу» удалось укрепиться, «Ак Барс» и «Трактор» остались в тени. Ещё можно понять малую активность Казани, ведь в прошлом сезоне команда дошла до финала, у неё есть хороший потенциал. А вот проблемы Челябинска не совсем понятны, ведь после слабого сезона «Трактору» необходимо усиление.

У «Трактора», наоборот, много потерь. Мне нравился, например, заводной Глотов в центре атаки, но Челябинск его летом упустил, как и другого центрального, Кадейкина. Это серьёзные потери. Тогда как новые игроки вызывают большие вопросы. С интересом прочитал интервью Владимира Плющева, который удивился статистике новичка «Трактора» Лежара в АХЛ — там чуть ли не четверть очка за игру при постоянных минусах за полезность.

В своё время судил в Северной Америке, видел уровень североамериканских низших лиг. И если сегодня мы берём оттуда чуть ли не слабейших, больно бьём по уровню КХЛ, по своему хоккею. А верить в то, что наш хоккей так деградировал, что зовёт аутсайдеров АХЛ, не хочу», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.