«Салават Юлаев» огласил тренерский штаб на предстоящий сезон-2026/2027 КХЛ

«Салават Юлаев» огласил тренерский штаб на предстоящий сезон-2026/2027 Континентальной хоккейной лиги. Главным тренером команды является Виктор Козлов.

Ассистентами главного тренера назначены Николай Цулыгин и Владимир Потапов. Тренером вратарей стал Дмитрий Мезенцев. Павел Евдищенко назначен видеотренером. За общую физическую подготовку хоккеистов будет отвечать Адриан Вальво.

В прошлом сезоне уфимский «Салават Юлаев» в первом раунде Кубка Гагарина обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в шести матчах. Во втором раунде плей-офф уфимский клуб всухую уступил будущему чемпиону ярославскому «Локомотиву».