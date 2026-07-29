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«Салават Юлаев» огласил тренерский штаб на предстоящий сезон-2026/2027 КХЛ

«Салават Юлаев» огласил тренерский штаб на предстоящий сезон-2026/2027 КХЛ
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«Салават Юлаев» огласил тренерский штаб на предстоящий сезон-2026/2027 Континентальной хоккейной лиги. Главным тренером команды является Виктор Козлов.

Ассистентами главного тренера назначены Николай Цулыгин и Владимир Потапов. Тренером вратарей стал Дмитрий Мезенцев. Павел Евдищенко назначен видеотренером. За общую физическую подготовку хоккеистов будет отвечать Адриан Вальво.

В прошлом сезоне уфимский «Салават Юлаев» в первом раунде Кубка Гагарина обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в шести матчах. Во втором раунде плей-офф уфимский клуб всухую уступил будущему чемпиону ярославскому «Локомотиву».

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