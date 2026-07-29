Защитник «Нефтехимика» Ловелл прокомментировал контракт с нижнекамским клубом

Защитник «Нефтехимика» Тимоти Ловелл прокомментировал контракт с нижнекамским клубом. Американский игрок обороны подписал однолетнее соглашение с «Нефтехимиком» в межсезонье.

– Вы подписали контракт с «Нефтехимиком» в КХЛ. Какие первые ощущения?

– Честно говоря, я очень взволнован. Знаю, здесь очень высокий уровень в лиге. Жду не дождусь момента, когда смогу приехать в город и начать тренироваться. Слышал только хорошее об этом месте, так что готов отправиться в Нижнекамск и приступить к работе, как только так сразу.

– Вы что-то слышали о клубе или городе до подписания?

– Ещё до подписания контракта я знал, что клуб играет в КХЛ, слышал, что это хорошее место для игры в хоккей. Слышал, что болельщики в Нижнекамске очень страстные, что команда вышла в прошлом году в плей-офф и играла достойно, так что я был очень рад узнать о предложении контракта.

Честно, я был очень заинтригован возможностью сыграть в КХЛ, тем более вижу, как этот клуб уважают в лиге. Чрезвычайно рад этой возможности, тем более мне удалось получить тот контракт и предложение, на которые я и рассчитывал, — сказал Ловелл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.