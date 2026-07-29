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«Торпедо» продлило контракт с лучшим бомбардиром прошедшего сезона Егором Виноградовым

«Торпедо» продлило контракт с лучшим бомбардиром прошедшего сезона Егором Виноградовым
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«Торпедо» продлило контракт с нападающим Егором Виноградовым, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с форвардом рассчитано до 31 мая 2028 года.

23-летний Виноградов — лучший бомбардир и снайпер «Торпедо» прошлого сезона КХЛ. В системе «Торпедо» Егор прошёл полный путь хоккейного становления, внеся весомый вклад в завоевание целого ряда трофеев. На его счету победный гол в «золотом» матче чемпионата МХЛ, а также звание самого ценного игрока плей-офф ВХЛ.

В минувшем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром «Торпедо» в КХЛ, заработав в 77 проведённых матчах 59 (27+32) очков. Играл за российскую сборную на Кубке Первого канала и участвовал в Матче звёзд КХЛ прошлого сезона.

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