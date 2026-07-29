Американский хоккеист ответил на вопрос о страхах при подписании контракта в России

Американский защитник «Нефтехимика» Тимоти Ловелл рассказал о сомнениях перед подписанием контракта с российским клубом.

– Вы просили совета у друзей или коллег из других клубов о лиге, стране или городе?

– Конечно. Это очевидно, что Соединённые Штаты — не Россия, а я вырос с североамериканским стилем хоккея. Придётся перестраиваться. Для меня североамериканский хоккей долгое время был всем, что я смотрел и о чём я знаю — другим и не интересуешься, если только ты не хоккейный маньяк. Так что я спросил несколько ребят, которые играют в Европе.

У меня много таких друзей. Когда они услышали о возможности выступать за «Нефтехимик», они сказали: «Вау, чувак, это очень круто, я за тебя рад. Ты поедешь и покажешь себя в этой лиге». Очевидно, это очень уважаемая лига, одна из лучших в мире. Так что я слышал только хорошее о «Нефтехимике» и игре в КХЛ в России — и это было очевидным решением. Нужно сразу хвататься за такую возможность и смотреть, что получится.

– Кто-нибудь из друзей или семьи пытался отговорить вас ехать в Россию?

– У многих были определённые сомнения, учитывая ситуацию в мире, но с моей стороны всё было гораздо позитивнее. Один из парней, с кем я пересекался в Финляндии, играл в России в прошлом году, это Макс Эллис. Он играл за «Шанхайских Драконов» и за «Сочи». Он сказал мне: «Тимми, это отличная возможность для тебя. Лига классная. Тебе понравится. Мне здесь нравится. Это будет умный ход — принять это предложение и посмотреть, что получится».

Честно говоря, главный фактор — я просто люблю хоккей и хочу развиваться, не стоять на месте. В первую очередь я фанат этой игры. Всегда на катке, стараюсь становиться лучше. Так что был счастлив, когда получил предложение из КХЛ. Это мой шанс продвинуть свою карьеру вперёд, — сказал Ловелл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.