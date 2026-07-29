«Станет лидером клуба на долгие годы». Гендиректор «Торпедо» — о контракте с Виноградовым

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Егором Виноградовым.

«Егор — один из лучших воспитанников нижегородского хоккея 10-летия. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром и снайпером команды, полностью полностью оправдав доверие. Было бы несправедливо не отметить его активный прогресс и не предложить продление отношений с клубом. Рады, что Егор принял правильное решение и продолжит радовать наших болельщиков. Уверены, что он способен стать лидером «Торпедо» на долгие годы», — цитирует Забугу пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром «Торпедо» в КХЛ, заработав в 77 проведённых матчах 59 (27+32) очков.