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Хоккеист из США: НХЛ и КХЛ идут ноздря в ноздрю, КХЛ — вторая лига в мире

Хоккеист из США: НХЛ и КХЛ идут ноздря в ноздрю, КХЛ — вторая лига в мире
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Защитник «Нефтехимика» Тимоти Ловелл сравнил уровни игры в КХЛ и в НХЛ.

– Наверняка у вас были и другие предложения. Какова главная причина, по которой вы выбрали именно Нижнекамск?
– Причина, по которой я выбрал Нижнекамск и КХЛ — это репутация лиги. Эта лига, возможно, вторая в мире. Первая после НХЛ. Думаю, НХЛ и КХЛ идут ноздря в ноздрю — одна в Северной Америке, другая в России. Попасть в эти лиги очень сложно. И возможность попасть туда крайне ценна.

В последнее время у меня не было полноценного шанса проявить себя и стать тем самым игроком, каким я себя вижу: атакующим защитником, которому доверяют разыгрывать большинство, который опасен в атаке и надёжен в защите. Вы приятно удивитесь, когда посмотрите на меня в деле. Так что для меня это было очевидным решением — попасть в такую лигу, как КХЛ, — сказал Ловелл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Тимоти Ловеллом читайте на «Чемпионате»:
«Между мной, Хатсоном и Миллером много общего». У «Нефтехимика» — яркий новичок
Эксклюзив
«Между мной, Хатсоном и Миллером много общего». У «Нефтехимика» — яркий новичок
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