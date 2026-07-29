Хоккеист из США: НХЛ и КХЛ идут ноздря в ноздрю, КХЛ — вторая лига в мире

Защитник «Нефтехимика» Тимоти Ловелл сравнил уровни игры в КХЛ и в НХЛ.

– Наверняка у вас были и другие предложения. Какова главная причина, по которой вы выбрали именно Нижнекамск?

– Причина, по которой я выбрал Нижнекамск и КХЛ — это репутация лиги. Эта лига, возможно, вторая в мире. Первая после НХЛ. Думаю, НХЛ и КХЛ идут ноздря в ноздрю — одна в Северной Америке, другая в России. Попасть в эти лиги очень сложно. И возможность попасть туда крайне ценна.

В последнее время у меня не было полноценного шанса проявить себя и стать тем самым игроком, каким я себя вижу: атакующим защитником, которому доверяют разыгрывать большинство, который опасен в атаке и надёжен в защите. Вы приятно удивитесь, когда посмотрите на меня в деле. Так что для меня это было очевидным решением — попасть в такую лигу, как КХЛ, — сказал Ловелл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.