Московское «Динамо» подписало новый контракт с голкипером Максимом Моторыгиным

Вратарь Максим Моторыгин подписал новое однолетнее соглашение с московским «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Новый контракт с вратарём рассчитан до 31 мая 2027 года.

Голкипер дебютировал в КХЛ в составе бело-голубых в 2023 году и на протяжении трёх сезонов защищает цвета московского клуба. За это время Максим провёл 115 матчей в лиге, отразив 92% бросков по своим воротам, и девять раз сохранил свои владения в неприкосновенности.

В минувшем регулярном чемпионате 23-летний вратарь провёл 30 матчей, в которых одержал 13 побед при 91,7% отражённых бросков и надёжности 2,38. В плей-офф на его счету одна игра.