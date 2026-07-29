15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московское «Динамо» подписало новый контракт с голкипером Максимом Моторыгиным

Московское «Динамо» подписало новый контракт с голкипером Максимом Моторыгиным
Комментарии

Вратарь Максим Моторыгин подписал новое однолетнее соглашение с московским «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Новый контракт с вратарём рассчитан до 31 мая 2027 года.

Голкипер дебютировал в КХЛ в составе бело-голубых в 2023 году и на протяжении трёх сезонов защищает цвета московского клуба. За это время Максим провёл 115 матчей в лиге, отразив 92% бросков по своим воротам, и девять раз сохранил свои владения в неприкосновенности.

В минувшем регулярном чемпионате 23-летний вратарь провёл 30 матчей, в которых одержал 13 побед при 91,7% отражённых бросков и надёжности 2,38. В плей-офф на его счету одна игра.

Материалы по теме
Тамбиев: надо поговорить с Моторыгиным, как сейчас с вами, глаза в глаза
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android