Хоккеист Ловелл рассказал о хоккейных различиях в США и Европе

Защитник «Нефтехимика» Тимоти Ловелл высказался о хоккейных различиях в лигах США и Европы.

– Насколько понимаю, вы хоккеист во втором поколении, ваш отец тоже играл профессионально и в Европе, и в Америке. Повлиял ли его опыт на ваше решение начать европейскую карьеру?

– Думаю, это был важный фактор, мой отец много рассказывал о Европе, как ему там понравилось, когда он ездил в Германию и Швейцарию — это были две страны, где он играл. Также поиграл в Финляндии, побывал на предсезонке за ТПС — он говорил, как ему нравится стиль игры в Европе, что там куда больше контроля шайбы, больше мастерства, вне зависимости даже от страны. Мастерство игры с раскатом. Он ценит неординарное мастерство и игроков, которые могут делать передачи и хорошо видеть площадку.

Полагаю, что во многом через это и строится европейская игра в хоккей — она более умная, интеллектуальная. У нас же в Северной Америке куда больше силовых игроков, которые заносят шайбу в зону и борются за неё у бортов. Не знаю, нравится ли ему такой стиль, но его поездка за океан, его собственный опыт и то, что ему понравилась жизнь там это был его способ сказать мне, что стоит посмотреть в сторону Европы, когда я оканчивал колледж.

Ещё два года назад впервые посмотрел в сторону Европы, поехал в Финляндию, а затем оказался в Германии. В этом году остался в США. Это было ошибкой, у меня не было возможности показать свою игру здесь и быть здесь в той роли, где я мог бы разыгрывать шайбу в большинстве, быть атакующим игроком.

А вот в Финляндии мне было очень хорошо, там я много играл в атаке. Если брать хоккейные тенденции в целом, считаю, что именно поэтому мы и открылись к Европе и стали больше смотреть на европейский рынок из-за стиля игры. В НХЛ сейчас много красивой интеллектуальной игры — благодаря европейским игрокам, — сказал Ловелл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.