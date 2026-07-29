ХК «Нефтехимик» заключил пробный контракт с нападающим Рафаэлем Бикмуллиным, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

В прошедшем сезоне воспитанник нижнекамской хоккейной школы выступал в составе ХК «Сочи», где в 43 матчах набрал 14 очков — забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач. Всего в Континентальной хоккейной лиге в активе Рафаэля 339 игр и 90 набранных очков — 47 голов и 43 результативные передачи.

Большую часть карьеры Бикмуллин провёл в «Нефтехимике». Он 251 раз выходил на лёд в свитере нижнекамской команды и набрал 69 очков — забросил 36 шайб и отдал 33 результативные передачи.