Игравший в чемпионате Финляндии американец рассказал о «бардаке» в местной лиге

Защитник «Нефтехимика» Тимоти Ловелл рассказал о частых тренерских перестановках в чемпионате Финляндии.

– Видел на сайте Elite Prospects, что вы перешли в немецкую команду, но не сыграли за неё ни одного матча. Что там случилось?

– Дело было так: мне сделали предложение из Германии, когда уходил из «Юкурита». Там сменился тренер, и финнам я уже не подходил. Первый тренер мне очень нравился, он давал мне шансы, но потом пришёл второй и сразу сказал, что я снова на просмотре, мне ничего не гарантированно. Он сказал мне об этом сразу на первой же тренировке.

Я сказал ему в ответ: «Подождите, только что подписал здесь контракт, я же часть команды». Но меня подписывали под предыдущего тренера, а его уволили буквально через неделю. И новый тренер сказал мне: «Слушай, ты парень из университета, так что ты снова на просмотре, потому что мы хотим сначала посмотреть, на что ты способен. Перестраиваю всю команду». Он подтянул ребят из низших финских лиг и делал что хотел с легионерами.

Так что я был тогда не единственным легионером, кто ушёл из клуба, через неделю Брэйден Трейси тоже уехал в словацкую лигу. В Финляндии вообще полный бардак с тренерскими перестановками. Они не очень хорошо закончили сезон, кажется, заняли последнее место или второе с конца. Но к тому моменту я уехал из Финляндии, поехал в Германию. Вернее как, я уже был на пути домой в США, и тут мой агент позвонил мне из Германии. Он сказал, что «Мангейм» хочет взять меня как защитника для глубины состава, как страховку в решающих играх на случай травмы их атакующего защитника. Я поехал, всё так и было. Они выходили в плей-офф и уже имели устоявшийся состав. Снова был там просто как страховка. Что есть, то есть.

Я остался, просто тренировался со всеми, не играя, но я хорошо провёл время, знакомился с новыми людьми и однокомандниками. Обидно что я так и не сыграл ни в одном в матче, потому что никто не травмировался. Кроме того, в Германии на трибунах сидели и другие легионеры, в этом плане я был не единственным. Сразу всё понимал и на многое не рассчитывал, мне сказали ещё перед контрактом, что буду играть только в том случае, если кто-то получит травму, — сказал Ловелл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.