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«Авангард» заключил контракт с нападающим Седриком Пакеттом

«Авангард» заключил контракт с нападающим Седриком Пакеттом
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Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт с нападающим Седриком Пакеттом на один сезон, сообщает пресс-служба омского клуба.

Пакетт ранее играл в КХЛ за минское и московское «Динамо». Всего в лиге нападающий провёл 227 матчей и набрал 125 очков — забросил 67 шайб и отдал 58 результативных передач. Хоккеист пропустил концовку прошлого сезона из‑за травмы спины, весной перенёс операцию. В прошлом сезоне Пакетт провёл лишь 21 матч и набрал 10 (6+4) очков.

В НХЛ Пакетт выступал за «Тампа‑Бэй Лайтнинг», в составе которой выиграл Кубок Стэнли, «Оттава Сенаторз», «Каролина Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс». В 2024 году Пакетт получил гражданство РФ.

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