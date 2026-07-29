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Сопин — о контракте с Пакеттом: уверены, он сможет вернуться на прежний уровень

Сопин — о контракте с Пакеттом: уверены, он сможет вернуться на прежний уровень
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Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин прокомментировал подписание однолетнего контракта с нападающим Седриком Пакеттом.

«Седрик Пакетт — опытный нападающий, который не нуждается в своём представлении. Игрок, который может сыграть на любой позиции в поле. В центре, на краю, в большинстве, в меньшинстве. Он хорош в игре перед воротами и здорово действует в обороне. Прошлый сезон вышел неудачным из-за травмы, но мы получили всю информацию о здоровье Седрика и приняли решение о заключении контракта. Уверены, он сможет вернуться на свой прежний уровень. Стоит напомнить, что в КХЛ Седрик Пакетт не является легионером», — цитирует Сопина пресс-служба клуба.

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