Хоккеист из ECHL рассказал об особенностях этой лиги

Защитник «Нефтехимика» Тимоти Ловелл рассказал об особенностях североамериканской низшей лиги ECHL.

– Ваш последний сезон был в ECHL. Что вы можете сказать об уровне этой лиги и своей игре там?

– Конечно, слышал, что у ECHL не самая лучшая репутация, но они прошли долгий путь, сейчас это достойный чемпионат. Тем не менее она не так уважаема, как КХЛ или АХЛ, что очевидно, или тем более НХЛ, не на таком высоком хоккейном уровне, как DEL или Liiga. Но там определённо есть хорошие игроки.

В этом году, исходя из моего опыта в Северной Америке, было видно, что парни, которые были задрафтованы или подписаны с НХЛ или АХЛ, всегда получают преимущество перед теми, у кого нет контракта с клубами из вышестоящей лиги. Когда у тебя есть полноценный контракт, у тебя гораздо больше возможностей играть важные роли в клубе, тебе предоставляют спецбригады, большинство, меньшинство. У меня было не так.

Когда оканчивал колледж, я был четвёртым по очкам среди всех защитников лиги в сезоне-2023/2024, сразу за Лэйном Хатсоном, Шеймусом Кейси, Зивом Буйумом, все они сейчас играют в НХЛ на ведущих ролях. Так что для меня была очень странная ситуация — не подписать контракт с НХЛ, который я должен был подписать ещё тогда, пойти по такому тернистому пути. У меня была возможность играть пятый год в Мичигане из-за ковида, так что я снова пошёл в колледж. Дальше мне обещали одно, другое — ничего не сбылось, бог знает почему. После того как я был одним из лидеров студенческого хоккея, это было странно.

И я подумал тогда: «Значит, я здесь не нужен. Я всё сделал что мог. Ухожу». Так и началось моё путешествие, сначала в Финляндию, затем в Германию, а затем и в ECHL. Сначала я посетил основной тренировочный лагерь «Рейнджерс», а потом и лагерь «Онтарио Рейн» в АХЛ. Я показал себя там очень хорошо, но у них уже были подписаны все контракты.

Вероятно, они хотели посмотреть на меня с перспективой на следующий год или как вариант для вызова посреди сезона. Но опять же, у них уже и так были ребята на контрактах, задрафтованные игроки, которым обещали вызов при первой возможности, так что я вообще не был в центре их внимания. А когда не разыгрываешь большинство как атакующий защитник в ECHL, сложно набирать очки, потому что ты не окружён лучшими игроками, которые могут завершать моменты или видеть открытых партнёров.

Думаю, это отчасти и есть главная причина, по которой я еду в «Нефтехимик» — потому что знаю, что ребята там умеют делать передачи и реализовывать моменты, ведь они в КХЛ и являются одними из лучших игроков в мире. В этом клубе я смогу продемонстрировать свои лучшие качества, — сказал Ловелл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.