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Новичок «Нефтехимика» — о Миллере из «Ак Барса»: выдающийся игрок

Новичок «Нефтехимика» — о Миллере из «Ак Барса»: выдающийся игрок
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Защитник «Нефтехимика» Тимоти Ловелл высказался об игре игрока обороны «Ак Барса» Митчелла Миллера.

– Вы упомянули Лэйна Хатсона. Вы хорошо знаете его как человека и как игрока?
– Не знаю Лэйна близко как человека, но из игр против него в студенческом хоккее я вижу много общего между нами. Знаю, что он чаще ведёт шайбу в зону, потому что очень быстрый, я тоже могу это делать, пусть и не так часто. Принимаю правильное решение, затем открываюсь без шайбы, чтобы получить её в нужный момент, или же сам вхожу в зону и создаю момент. Есть различия, но между нашими стилями много общего. Думаю, «Нефтехимик» и КХЛ это увидят.

Есть ещё один игрок в КХЛ, на которого я похож – это Митчелл Миллер, он играет за казанский «Ак Барс». Думаю, люди увидят много общего между мной и Митчеллом. Он немного плотнее меня, габаритнее, но наши хоккейные действия определённо похожи. Помню, как играл против него в USHL, и я видел, как он очень успешно выступает в КХЛ, так что думаю, и у меня будет хорошая возможность показать свой потенциал.

– Вы смотрели его игру или нарезки моментов с ним из прошлого сезона? Особенно из плей-офф – это было очень здорово.
– Конечно, он выдающийся игрок. Видно, что он очень умён при действиях с шайбой, всегда принимает правильные решения. Мне всегда нравилось смотреть на его игру, — сказал Ловелл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Тимоти Ловеллом читайте на «Чемпионате»:
«Между мной, Хатсоном и Миллером много общего». У «Нефтехимика» — яркий новичок
Эксклюзив
«Между мной, Хатсоном и Миллером много общего». У «Нефтехимика» — яркий новичок
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