Новичок «Нефтехимика» из США рассказал о планах изучать русский язык

Американский защитник «Нефтехимика» Тимоти Ловелл рассказал о планах изучения русского языка и о желании попробовать блюда татарской кухни.

– Планируете ли вы учить русский язык, чтобы наладить хорошее взаимодействие с партнёрами?

– Обязательно. Я уже скачал несколько приложений на телефон и пытаюсь выучить как можно больше. Понимаю, мне нужно начать учить язык как можно скорее, отношусь к этому ответственно.

– Вы искали в интернете информацию о Нижнекамске, о Татарстане? Многие иностранцы говорят, что татарская еда – самая вкусная еда в России.

– Очень рад это слышать! Хочу попробовать все местные блюда и посмотреть, что к чему. Может, я так найду что-то, что мне понравится, сравню с американской едой. Так и решим, что будет лучше!

– Сразу предупреждаю вас, что татарская еда не очень полезна для спортсменов. Она очень вкусная, но жирная.

– Если она вредная, придётся себя ограничивать, но я всё-таки очень хочу всё попробовать! Вы меня заинтриговали. Вспомнил, что ребята мне рассказывали про особую кухню в Казани, Нижнекамске и Уфе. Так что это будет интересно, попробовать татарскую кухню и понять, какая она на вкус, — сказал Ловелл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.