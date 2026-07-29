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«Ак Барс» заключил пробный контракт с 23-летним вратарём Вячеславом Пексой

«Ак Барс» заключил пробный контракт с 23-летним вратарём Вячеславом Пексой
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«Ак Барс» заключил пробный контракт с 23-летним вратарём Вячеславом Пексой, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Воспитанник клубной академии с 2023 года выступал за команды системы «Торонто Мэйпл Лифс». В сезоне-2025/2026 Пекса отыграл 12 матчей в АХЛ, одержал четыре победы, отразил 86,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,78.

В России голкипер выступал за «Ирбис» и «Барс». В МХЛ Пекса отыграл 91 матч, одержал 44 победы, отразил 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,01. С «Ирбисом» вратарь дважды становился бронзовым призёром чемпионата МХЛ (2021, 2022).

Ранее Артём Галимов и Никита Евсеев подписали новые контракты с «Ак Барсом».

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