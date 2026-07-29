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«Ожидания у меня довольно высокие». Канадский форвард «Шанхая» — о выступлении в КХЛ

«Ожидания у меня довольно высокие». Канадский форвард «Шанхая» — о выступлении в КХЛ
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Нападающий Бретт Мюррей поделился ожиданиями от игры за «Шанхайских Драконов». Игрок прилетел в Санкт-Петербург, чтобы с 1 августа начать подготовку к новому сезону.

«Если честно, ожидания у меня довольно высокие. Я слышал исключительно хорошие отзывы о городе, арене и самом клубе. В команде много новичков, поэтому нам всем предстоит познакомиться друг с другом, понять, кто что из себя представляет на льду, постепенно выстроить командную «химию». Всё, что я слышал до приезда, действительно подняло планку ожиданий. Теперь хочется самому всё увидеть и как можно скорее начать работать», – цитирует Мюррея пресс-служба клуба.

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