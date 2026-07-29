Скончался ветеран свердловского хоккея Олег Зайков
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Ушёл из жизни ветеран свердловского хоккея Олег Зайков, сообщает пресс-служба «Автомобилиста».
На 54-м году жизни скончался ветеран уральского хоккея Олег Зайков. Во время игровой карьеры воспитанник екатеринбургской школы «Юность» выступал на позиции нападающего. Он поиграл за многие команды Свердловской области, включая «Автомобилист», «Динамо-Энергию», «Спутник», «Металлург» (Серов) и «Кедр». В 1991 году стал серебряным призёром юниорского чемпионата Европы.
После завершения карьеры игрока Олег Анатольевич стал работать тренером в школах «Автомобилист» и «Спартаковец», после чего на протяжении 10 лет возглавлял ДЮСШ «Автомобилист» в качестве директора.
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