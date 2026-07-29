Директор «Северстали» Николай Канаков высказался о гала-матче Богдана Киселевича в Череповце.

«Такое мероприятие значимо для всей страны и Череповца. Очень быстро подхватили идею и начали её реализовывать. Богдан — не чужой для нас человек, олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Гагарина. Подошли к мероприятию на пике. Мог ли Киселевич карьеру в «Северстали»? Не думаю, у него были такие мысли. Любой наш воспитанник может продолжить карьеру в клубе в качестве функционера. Сегодняшнее мероприятие может показать одну из сторон его организаторской способности. Если будут договорённости, вы о них узнаете», — передаёт слова Канакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.