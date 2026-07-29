15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Директор «Северстали» Николай Канаков высказался о гала-матче Богдана Киселевича

Директор «Северстали» Николай Канаков высказался о гала-матче Богдана Киселевича
Комментарии

Директор «Северстали» Николай Канаков высказался о гала-матче Богдана Киселевича в Череповце.

«Такое мероприятие значимо для всей страны и Череповца. Очень быстро подхватили идею и начали её реализовывать. Богдан — не чужой для нас человек, олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Гагарина. Подошли к мероприятию на пике. Мог ли Киселевич карьеру в «Северстали»? Не думаю, у него были такие мысли. Любой наш воспитанник может продолжить карьеру в клубе в качестве функционера. Сегодняшнее мероприятие может показать одну из сторон его организаторской способности. Если будут договорённости, вы о них узнаете», — передаёт слова Канакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
«Дети постоянно говорят, что упустил ещё один Кубок». Интервью с Киселевичем
Эксклюзив
«Дети постоянно говорят, что упустил ещё один Кубок». Интервью с Киселевичем
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android