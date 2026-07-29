В «Северстали» ответили, почему не стали подписывать контракт с Вадимом Шипачёвым

Директор «Северстали» Николай Канаков ответил на вопрос, мог ли череповецкий клуб подписать контракт с воспитанником Вадимом Шипачёвым. Форвард подписал однолетний контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым».

«Могла ли «Северсталь» подписать Шипачёва? Вадим в силу того, что он возрастной хоккеист, возможно, в стиль нашей команды не попадает. Но мы можем ждать его в другой роли, как и других наших воспитанников», — передаёт слова Канакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В минувшем сезоне 39-летний форвард выступал за минское «Динамо», набрав 47 (16+31) очков в 72 матчах с учётом плей-офф.