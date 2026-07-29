15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Очередная лазейка». Директор «Северстали» — о рекламных контрактах в КХЛ

«Очередная лазейка». Директор «Северстали» — о рекламных контрактах в КХЛ
Комментарии

Директор «Северстали» Николай Канаков высказался о новом инструменте потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге. Сумма льготы до 50 млн рублей за сезон на один клуб, которые можно распределить как на одного ведущего игрока, так и на нескольких хоккеистов.

«Рекламные деньги — инструмент не для нас. Считаю, что это очередная лазейка, чтобы поднять пол [зарплат]. Да, лига стремится к медийности. Но думаю, что первая восьмерка клубов этим будет пользоваться иначе. Сфотографируют игрока — он будет висеть на всех заправочных станциях и получит больше денег», — передаёт слова Канакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
В «Северстали» ответили, почему не стали подписывать контракт с Вадимом Шипачёвым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android