«Очередная лазейка». Директор «Северстали» — о рекламных контрактах в КХЛ

Директор «Северстали» Николай Канаков высказался о новом инструменте потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге. Сумма льготы до 50 млн рублей за сезон на один клуб, которые можно распределить как на одного ведущего игрока, так и на нескольких хоккеистов.

«Рекламные деньги — инструмент не для нас. Считаю, что это очередная лазейка, чтобы поднять пол [зарплат]. Да, лига стремится к медийности. Но думаю, что первая восьмерка клубов этим будет пользоваться иначе. Сфотографируют игрока — он будет висеть на всех заправочных станциях и получит больше денег», — передаёт слова Канакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.