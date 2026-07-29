«Работаем над этим». В «Северстали» оценили закрытость Козырева с прессой

Директор «Северстали» Николай Канаков ответил на вопрос, считает ли он, что главному тренеру Андрею Козыреву стоит больше контактировать со СМИ.

«Не факт, что так, как считаю я, считает и главный тренер. Как говорится, какой бы он ни был сукин сын, но он наш сукин сын. Мы работаем над этим. Рано или поздно этот момент наступит. Возможно, что-то может поменяться. Андрей Леонидович сосредоточен на хоккее. Может взять неизвестную личность и сделать из него звезду. Это его фишка. Необязательно за команду может говорить тренер. Не могу привести его за руку и заставить говорить. Пытаемся жить в этом мире и найти точки соприкосновения. Понятно, что вам было бы интересно увидеть кухню от первого лица. Наш тренер уникален, поэтому за него и держимся», — передаёт слова Канакова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.