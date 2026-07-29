Сергачёв рассказал, с кем из теннисистов российского происхождения поддерживает общение

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта Маммот» Михаил Сергачёв рассказал об общении с теннисистами российского происхождения.

— С нашими ребятами [теннисистами] с кем общаешься?

— C Рублёвым мы друг на друга подписаны, что-то закидываем друг другу. С Бубликом (Александр Бублик родился в России, но с 2016 года выступает за Казахстан. — Прим. «Чемпионата») нормально общаемся. С Кареном [Хачановым] тоже.

Карен к нам приходил на Кубок Стэнли, когда мы привозили его в Москву. Да, первый раз его увидел в жизни. Я такой: «А ты Карен?» — «Да». И я даже на лесенку приподнялся, чтобы с ним на одном [уровне].

— Не кажется на корте, что он такой высокий?

— Да, не кажется. Потому что он такой сбитый — и худой, и в теле. Немного другое телосложение, чем, допустим, у Медведева. Медведев суперхудой, видно, что он высокий, а Карен как будто…

— У них одинаковый рост. Они в детстве соревновались, когда УМО проходили, кто выше. Медведев спрашивал: «Какой рост у Хачанова?» Ему говорили там: «173». Он был пониже, например. И потом в какой-то момент, как мне женщины рассказывали, что они одинаково остановились. Говорят: «Нам стало так легко». Ровно 198 см у них рост.

— Здоровые ребята, молодцы, — сказал Сергачёв в подкасте Елены Весниной «Весна зовёт».