«Только потом вспомнил, что реально угрожал ему». Сергачёв — о знакомстве с Бубликом

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта Маммот» Михаил Сергачёв рассказал забавную историю, связанную с казахстанским теннисистом Александром Бубликом, с которой началось их общение.

— У тебя была какая-то история, как ты познакомился с Сашей Бубликом?

— Мне было, наверное, лет 17. Я был в Нижнекамске и общался там с девочкой. И она мне говорит, что пошла куда-то увидеться с подругой, там будет её парень. И потом она приходит и говорит: «Мне вот этот парень нагрубил, что-то сказал». Такой: «Сейчас решим, дайте мне номер».

Звоню и говорю: «Ты плохой человек, ты нехороший, ты там...». Короче, накричал на него. Он мне говорит: «Братан, да всё нормально, чего ты, я извинюсь, бла-бла-бла».

Смотрю — Саша Бублик, думаю: «Смешной какой-то». Ну что это? Хоккеист, жёсткий, а он теннисист, сейчас его задушу. Ну это я так думал (улыбается). Даже, может, это не в 17 лет, а раньше было, в 16.

И через два или три года я сижу, смотрю какой-то турнир – Саша Бублик играет и кого-то даже обыгрывает. И я такой: «Да ну». Телефон проверяю, пишу. Я говорю: «Это ты, что ли?» И мы, короче, начали ржать с этой ситуации. Просто созвонились, пообщались. И вот мы сейчас уже общаемся, не знаю, наверное, года три, нормально так переписываемся, про что-то говорим. И я только потом вспомнил, что реально ему угрожал.

— По делу – он там кому-то нагрубил всё-таки.

— Как будто… Может, и не по делу. Я уже не помню ситуацию, что он там сказал. Я вот её недавно вспоминал и ему об этом писал. Мы опять смеялись, – сказал Сергачёв в подкасте Елены Весниной «Весна зовёт».