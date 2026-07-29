Московское «Динамо» продлило контракт с защитником Магомедом Шаракановым, сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с защитником носит двусторонний характер и рассчитано до 31 мая 2027 года.

В прошедшем сезоне игрок обороны принял участие в 64 играх за бело-голубых и набрал девять очков — забросил две шайбы и отдал семь результативных передач.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Шараканов провёл три сезона, сыграв 135 матчей и набрав 32 очка — забросил восемь шайб и отдал 24 результативные передачи.

Ранее московское «Динамо» подписало новый однолетний контракт с голкипером Максимом Моторыгиным.