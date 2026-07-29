«Смотрел его последний матч прямо перед нашей игрой». Сергачёв — о любимом теннисисте

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта Маммот» Михаил Сергачёв рассказал о своём любимом теннисисте.

«Любимый теннисист – Роджер Федерер. Он не играет больше. Я хотел купить его ракетку на аукционе, смотрю — она стоит адекватных денег. Думаю: «О, класс». Ставлю ставку, захожу через пять дней – она стоит уже [порядка] $ 70 тыс. Я такой: «Ладно» (смеётся). Вообще не хотелось на самом деле, вообще он не мой любимый теннисист, у меня теперь Надаль!

У меня есть куча мерча. Купил эту RF, когда он с Nike работал, коллекцию с Uniqlo всю скупил и играл в ней в теннис. Я смотрел его последний матч — по-моему, он играл в Дубае, прямо перед нашим матчем. Мы встречались с «Детройтом», показывали этот матч. Он там проиграл — и всё, закончил», — сказал Сергачёв в подкасте Елены Весниной «Весна зовет».