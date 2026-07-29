Нападающий новосибирской «Сибири» Валентин Пьянов объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет. Как сообщает пресс‑служба КХЛ, форвард и клуб расторгли контракт по соглашению сторон.

«Я принял решение завершить карьеру. Для меня была большая честь и привилегия выступать за родной клуб, для пацана, который вырос через дорогу от нашего ледового дворца спорта… Дорасти до паренька, который впервые выйдет в майке «Сибирь», и защищать честь нашей любимой команды — это дорогого стоит. Хоккей останется большой частью моей жизни. Очень надеюсь, что мы ещё увидимся», — цитирует Пьянова пресс-служба новосибирского клуба.

Пьянов также выступал за омский «Авангард», тольяттинскую «Ладу» и хабаровский «Амур». Всего он провёл 627 матчей в КХЛ, забросил 95 шайб и отдал 148 результативных передач. Пьянов — двукратный обладатель Кубка Харламова в составе «Омских Ястребов».