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«Адмирал» второй раз подряд обыграл «Шахтёр» по буллитам

«Адмирал» второй раз подряд обыграл «Шахтёр» по буллитам
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В Минске на стадионе «Чижовка-Арена» прошёл товарищеский матч между владивостокским «Адмиралом» и солигорским «Шахтёром». По буллитам победу одержала дальневосточная команда со счётом 5:4.

Товарищеские матчи (клубы)
29 июля 2026, среда. 14:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
4 : 5
Б
Адмирал
Владивосток
1:0 Цыплаков (Калмыков) – 17:27 (5x5)     1:1 Сафин (Фомин) – 19:39 (5x5)     1:2 Хулапов (Грасс, Морозов) – 25:46 (5x5)     1:3 Фомин (Лабуткин, Куликов) – 27:10 (5x5)     1:4 Фомин (Куликов) – 35:57 (5x5)     2:4 Никитич (Кучкин, Солдатов) – 39:05 (4x3)     3:4 Калмыков (Цыплаков) – 51:43 (5x4)     4:4 Цыплаков (Солдатов) – 53:06 (5x4)     4:5 Булавчук – 65:00    

В составе «Шахтёра» шайбы забросили Алексей Цыплаков (дубль), Артём Никитич, Даниил Калмыков. У «Адмирала» шайбы на свой счёт записали Остап Сафин, Данила Хулапов, Кирилл Фомин (дубль). В серии буллитов лучше оказался «Адмирал» (2:1).

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027 года, сообщает пресс-служба КХЛ. Отметим, что ранее в первый день сезона проводился только один матч за Кубок Открытия.

Напомним, вчера, 28 июля, «Адмирал» победил «Шахтёр» также по буллитам.

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