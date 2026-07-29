«Адмирал» второй раз подряд обыграл «Шахтёр» по буллитам

В Минске на стадионе «Чижовка-Арена» прошёл товарищеский матч между владивостокским «Адмиралом» и солигорским «Шахтёром». По буллитам победу одержала дальневосточная команда со счётом 5:4.
В составе «Шахтёра» шайбы забросили Алексей Цыплаков (дубль), Артём Никитич, Даниил Калмыков. У «Адмирала» шайбы на свой счёт записали Остап Сафин, Данила Хулапов, Кирилл Фомин (дубль). В серии буллитов лучше оказался «Адмирал» (2:1).
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027 года, сообщает пресс-служба КХЛ. Отметим, что ранее в первый день сезона проводился только один матч за Кубок Открытия.
Напомним, вчера, 28 июля, «Адмирал» победил «Шахтёр» также по буллитам.
- 29 июля 2026
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