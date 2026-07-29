Илья Воробьёв объяснил, почему олимпийский чемпион Богдан Киселевич не заиграл в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьёв объяснил, почему олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина Богдан Киселевич не заиграл в Национальной хоккейной лиге.

«Сейчас пошёл такой тренд, что в НХЛ если и берут иностранцев среди защитников, то больше атакующего плана. Тут при принятии решения по иностранцам много факторов — когда был задрафтован, в каком раунде, к какому тренеру попадёшь. Однозначно сыграло свою роль то, что его никто не драфтовал. Незадрафтованному надо быть очень ярким в Европе игроком, чтобы на него имели виды.

Он запомнится и как игрок, и как мужик, отдающий всего себя на площадке, играющий на команду. Там и синяки, и травмы, и всё что хочешь. Это игрок, которого уважают тренеры, настоящий командный парень. Потому что он отдаёт всего себя и делает всё для победы: блокирует броски, ложится под шайбу, играет здорово в обороне», — цитирует Воробьёва ТАСС.