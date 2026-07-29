Вайсфельд: у меня вызывало удивление комплектование команды в СКА

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от игры СКА в новом сезоне КХЛ.

«У СКА, по крайней мере, есть все возможности, чтобы войти в топ-3 Западной конференции. Если так произойдёт, то это не будет сенсацией. Сложно сказать, что им мешало добиваться результатов раньше, для этого нужно быть внутри команды. Но у меня в СКА вызывало удивление комплектование команды. Однако у них свой взгляд, свой подход. В том году они сыграли ниже своих возможностей, посмотрим, как будет в этом», — приводит слова Вайсфельда Vprognoze.

Ранее защитник Данила Галенюк и нападающий Семён Демидов перешли из СКА в «Амур».