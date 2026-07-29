Серебряков рассказал, почему не хочет, чтобы его сын стал вратарём

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков рассказал об успехах своего сына в хоккее. Даниил Серебряков обучается в академии омского клуба.

— Какие успехи у вашего сына в хоккее?

— Отлично, начинает потихоньку играть. Два раза занимал третьи места. Самое главное — чтобы ему нравилось. Он постоянно и дома играет, портит пол (смеётся). Если он хочет, пусть продолжает. Мы ни в коем случае не заставляем.

— Он не хочет быть вратарём?

— Слава богу и боже упаси, нет. Он говорит: «Я буду утомлять вратарей». Я отвечаю: «Это правильно».

— Почему многие вратари не хотят, чтобы их дети шли по их стопам?

— Потому что мне в детстве не рассказали, что в меня будет лететь шайба со скоростью 170 км/ч и какая это будет эмоциональная нагрузка. Поэтому пусть лучше бегает, — приводит слова Серебрякова «РБ Спорт».