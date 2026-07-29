15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Серебряков рассказал, почему не хочет, чтобы его сын стал вратарём

Серебряков рассказал, почему не хочет, чтобы его сын стал вратарём
Комментарии

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков рассказал об успехах своего сына в хоккее. Даниил Серебряков обучается в академии омского клуба.

— Какие успехи у вашего сына в хоккее?
— Отлично, начинает потихоньку играть. Два раза занимал третьи места. Самое главное — чтобы ему нравилось. Он постоянно и дома играет, портит пол (смеётся). Если он хочет, пусть продолжает. Мы ни в коем случае не заставляем.

— Он не хочет быть вратарём?
— Слава богу и боже упаси, нет. Он говорит: «Я буду утомлять вратарей». Я отвечаю: «Это правильно».

— Почему многие вратари не хотят, чтобы их дети шли по их стопам?
— Потому что мне в детстве не рассказали, что в меня будет лететь шайба со скоростью 170 км/ч и какая это будет эмоциональная нагрузка. Поэтому пусть лучше бегает, — приводит слова Серебрякова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Никита Серебряков рассказал, почему арена в Омске ему нравится больше «СКА Арены»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android