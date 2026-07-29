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Карандин: абсурд, что в Челябинске в эти дни работает с молодёжью не Гордон, а Ротенберг

Карандин: абсурд, что в Челябинске в эти дни работает с молодёжью не Гордон, а Ротенберг
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Бывший арбитр Юрий Карандин выступил с критикой нового главного тренера челябинского «Трактора» Скотта Гордона.

«Для меня загадка, почему в городе с такой богатейшей историей и с такой сильной тренерской школой сделана ставка ещё и на тренерский штаб из АХЛ. Особенно после того, как другой ахээловец – Гру – посередине прошлого сезона бросил «Трактор» и сбежал работать в Швейцарию. Ну хорошо, руководителей клуба ударили по одной щеке – они подставили другую, назначили в «Трактор» некоего Гордона, сказали, что он будет поднимать молодёжь. Но, скажите, где сегодня этот Гордон?

Молодёжные сборы в клубах КХЛ уже закрываются, а этот товарищ, насколько понимаю, до сих пор дома. Хотя был просто обязан прилететь в Челябинск ещё в середине июля — чтобы с карандашом в руках сидеть на трибуне и изучать каждого юниора! Как в своё время это делали Анатолий Тарасов, Аркадий Чернышёв, Виктор Тихонов и другие легенды нашего тренерского цеха.

Тем временем регион из своего бюджета начинает платить товарищу Гордону за его «работу» миллионы — а он, получается, по-прежнему ничего не знает об уральской молодёжи. Поэтому все громкие слова о новом курсе «Трактора» оказались пшиком. И вообще иногда кажется, что кто-то в клубе в эти сложные для всей страны времена откровенно подставляет руководство своего региона. Но самое показательное — другое.

Знаю, что в эти дни в Челябинске вместо Гордона работает с молодёжью Роман Ротенберг – даёт мастер-классы своей «Красной Машины». Согласитесь, это же просто абсурдная для «Трактора» ситуация. Тогда пусть именно Ротенберг тренирует Челябинск — а не прогульщики из Северной Америки!» — приводит слова Карандина Russia-Hockey.

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