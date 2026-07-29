15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пакетт: «Динамо» предложило просмотровый контракт. Я считаю, что заслуживаю большего

Пакетт: «Динамо» предложило просмотровый контракт. Я считаю, что заслуживаю большего
Комментарии

Канадский нападающий «Авангарда» Седрик Пакетт рассказал, почему не продолжил выступать за московское «Динамо».

— Новый тренер «Динамо» Леонид Тамбиев пытался вас сохранить? Вот от Макса Комтуа он сразу отказался.
— Думаю, в начале лета новое руководство действительно хотело, чтобы я остался и продолжил играть за «Динамо». Но потом мне предложили подписать просмотровый контракт. А я считаю, что заслуживаю большего, чем просто возможность пройти просмотр. Поэтому в итоге мы пошли разными путями. Да, думаю, изначально они хотели меня сохранить. Но, похоже, их немного беспокоила ситуация с моей спиной, — приводит слова Пакетта «Матч ТВ».

Материалы по теме
Официально
«Авангард» заключил контракт с нападающим Седриком Пакеттом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android