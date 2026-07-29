Пакетт: «Динамо» предложило просмотровый контракт. Я считаю, что заслуживаю большего

Канадский нападающий «Авангарда» Седрик Пакетт рассказал, почему не продолжил выступать за московское «Динамо».

— Новый тренер «Динамо» Леонид Тамбиев пытался вас сохранить? Вот от Макса Комтуа он сразу отказался.

— Думаю, в начале лета новое руководство действительно хотело, чтобы я остался и продолжил играть за «Динамо». Но потом мне предложили подписать просмотровый контракт. А я считаю, что заслуживаю большего, чем просто возможность пройти просмотр. Поэтому в итоге мы пошли разными путями. Да, думаю, изначально они хотели меня сохранить. Но, похоже, их немного беспокоила ситуация с моей спиной, — приводит слова Пакетта «Матч ТВ».