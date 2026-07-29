Маклин Селебрини подписал новый контракт с «Сан-Хосе» на общую сумму $ 94 млн

Нападающий Маклин Селебрини подписал новый пятилетний контракт с «Сан-Хосе Шаркс» на общую сумму $ 94 млн. Кэпхит соглашения составил $ 18,8 млн. Действующий контракт игрока с кэпхитом $ 975 тысяч рассчитан до конца сезона-2026/2027.

«Всего за два сезона в качестве тинейджера в Национальной хоккейной лиге и на международной арене Маклин зарекомендовал себя как один из лучших игроков в мире. Мы очень рады, что он останется в команде и станет ключевым хоккеистом в составе талантливой команды в «Сан-Хосе», — заявил генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир.

В прошлом сезоне Селебрини в НХЛ провёл 82 игры, где набрал 115 (45+70) очков. В составе сборной Канады форвард сыграл на Олимпийских играх, где в шести матчах заработал 10 (5+5) очков и выиграл серебряные медали.