Ассистентом генерального менеджера «Шанхайских Драконов» назначен Ильдар Мухометов

Помощником генерального менеджера «Шанхайских Драконов» назначен Ильдар Мухометов, сообщает пресс-служба китайского клуба.

Ильдар Мухометов ранее работал спортивным директором в «Барысе», ассистентом генерального менеджера в ЦСКА, генеральным менеджером «Адмирала» и спортивным директором «Академии Михайлова», а с 2025 по 2026 год занимал аналогичную должность в тольяттинской «Ладе».

«Ильдар Рафекович – опытный специалист, почти 30 лет работающий менеджером в нашем хоккее. Его понимание игры, сильных сторон хоккеистов, безусловно, пойдут на пользу клубу. Важно, что мы одинаково смотрим на вектор развития селекции «Шанхая», на то, какой должна быть команда, способная конкурировать в КХЛ», — заявил генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин.