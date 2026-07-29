19-летний защитник «Салавата Юлаева» в результате обмена перешёл в «Торпедо»

Хоккейный клуб «Торпедо» в результате обмена на денежную компенсацию с «Салаватом Юлаевым» подписал двусторонний контракт с 19-летним праворуким защитником Максимом Агафоновым. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Агафонов был капитаном юниорской команды страны, участвовал в международных турнирах в составе молодёжной. В 17 лет Максим перебрался в систему «Салавата Юлаева», и в первом же сезоне на уровне МХЛ стал вторым снайпером своей команды среди защитников, суммарно заработав 14 (6+8) очков. Всего на его счету в МХЛ 91 игра и 27 (8+19) очков.

«Интерес к Максиму был ещё в прошлом сезоне, и мы довольны, что его переход в «Торпедо» состоялся. С отъездом Антона Силаева стал актуальным вопрос о защитнике-лимитчике, и с учётом возраста у Максима есть шансы занять эту нишу. Верим, что он максимально мотивирован проявить свои лучшие качества в составе «Торпедо», — заявил генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга.