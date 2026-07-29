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Стали известны подробности рекордного контракта Маклина Селебрини с «Сан-Хосе»

Стали известны подробности рекордного контракта Маклина Селебрини с «Сан-Хосе»
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Сервис PuckPedia представил подробности рекордного по зарплате контракта форварда Маклина Селебрини с «Сан-Хосе Шаркс».

Первый год: $ 950 тыс. зарплата, $ 19,85 млн — подписной бонус;
Второй год: $ 950 тыс. зарплата, $ 19,85 млн — подписной бонус;
Третий год: $ 1 млн зарплата, $ 19,8 млн — подписной бонус;
Четвёртый год: $ 1 млн зарплата, $ 16,1 млн — подписной бонус;
Пятый год: $ 1 млн зарплата, $ 13,5 млн — подписной бонус.

Отмечается, что в контракте присутствует запрет на обмен без разрешения игрока.

Напомним, действующий контракт Маклина Селебрини с кэпхитом $ 975 тыс. рассчитан до конца сезона-2026/2027.

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