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Вайсфельд: «Трактор» может удивить в новом сезоне только со знаком минус

Вайсфельд: «Трактор» может удивить в новом сезоне только со знаком минус
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Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о предстоящем сезоне челябинского «Трактора».

«Трактор» может удивить в новом сезоне только со знаком минус. Я не вижу предпосылок, чтобы эта команда была сильнее, чем в прошлом году. Шестое место «Трактора» на Востоке точно не будет сенсацией», — приводит слова Вайсфельда Vprognoze.

В прошлом сезоне «Трактор» занял шестое место в Восточной конференции. В плей-офф челябинский клуб вылетел в первом раунде, проиграв «Ак Барсу» со счётом 1-4.

Ранее бывший арбитр Юрий Карандин выступил с критикой нового главного тренера челябинского «Трактора» Скотта Гордона.

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