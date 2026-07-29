Вайсфельд: «Трактор» может удивить в новом сезоне только со знаком минус

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о предстоящем сезоне челябинского «Трактора».

«Трактор» может удивить в новом сезоне только со знаком минус. Я не вижу предпосылок, чтобы эта команда была сильнее, чем в прошлом году. Шестое место «Трактора» на Востоке точно не будет сенсацией», — приводит слова Вайсфельда Vprognoze.

В прошлом сезоне «Трактор» занял шестое место в Восточной конференции. В плей-офф челябинский клуб вылетел в первом раунде, проиграв «Ак Барсу» со счётом 1-4.

Ранее бывший арбитр Юрий Карандин выступил с критикой нового главного тренера челябинского «Трактора» Скотта Гордона.