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Дмитрий Орлов заявил, что звал Артемия Панарина в «Сан-Хосе»

Дмитрий Орлов заявил, что звал Артемия Панарина в «Сан-Хосе»
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Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов заявил, что звал форварда Артемия Панарина в стан «акул». Нападающий перешёл из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз».

— Вы же звали Артемия Панарина в «Сан-Хосе»?
— Да, я спрашивал у него, есть ли желание к нам перейти. Он в итоге доехал до Калифорнии, но контракт подписал с «Лос-Анджелесом». Команды, видимо, перепутал (смеётся), — приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, действующее соглашение 34-летнего Панарина с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. В прошлом сезоне Панарин провёл за «королей» 26 игр и набрал в них 27 (9+18) очков.

Ранее Панарин допустил завершение игровой карьеры в КХЛ.

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