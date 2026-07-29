В топ-10 самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ только один россиянин

В топ-10 самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ по кэпхиту только один россиянин. Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов занимает в этом списке третье место со среднегодовой зарплатой в $ 17 млн.

Полностью топ-10 самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ по кэпхиту выглядит так:

1. Маклин Селебрини, «Сан-Хосе Шаркс», $ 18,8 млн.

2. Лео Карлссон, «Анахайм Дакс», $ 18 млн.

3. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд», $ 17 млн.

4. Коннор Бедард, «Чикаго Блэкхоукс», $ 15 млн.

5. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз», $ 14 млн.

6. Джек Айкел, «Вегас Голден Найтс», $ 13,5 млн.

7. Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс», $ 13,25 млн.

8. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш», $ 12,6 млн.

9. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон», $ 12,5 млн.

10. Боуэн Байрэм, «Чикаго», $ 12,5 млн.