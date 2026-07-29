«Нефтехимик» на домашнем льду уверенно победил ХК «Челны», забросив четыре шайбы

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл товарищеский матч между нижнекамским «Нефтехимиком» и клубом ВХЛ ХК «Челны» из Набережных Челнов. Со счётом 4:1 победу одержали хозяева льда.

В составе «Нефтехимика» шайбы на свой счёт записали Герман Точилкин, Рафаэль Бикмуллин, Никита Хоружев и Николай Криволапов. У ХК «Челны» гол забил Максим Устимкин.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027 года, сообщает пресс-служба КХЛ. Отметим, что ранее в первый день сезона проводился только один матч за Кубок Открытия.