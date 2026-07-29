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«Нефтехимик» на домашнем льду уверенно победил ХК «Челны», забросив четыре шайбы

«Нефтехимик» на домашнем льду уверенно победил ХК «Челны», забросив четыре шайбы
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл товарищеский матч между нижнекамским «Нефтехимиком» и клубом ВХЛ ХК «Челны» из Набережных Челнов. Со счётом 4:1 победу одержали хозяева льда.

Товарищеские матчи (клубы)
29 июля 2026, среда. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 1
Челны
Набережные Челны
0:1 Устимкин – 20:23 (5x4)     1:1 Точилкин (Хоружев, Бикмуллин) – 22:29 (5x4)     2:1 Бикмуллин (Хайруллин, Хоружев) – 30:42 (5x4)     3:1 Хоружев (Криволапов) – 32:07 (5x5)     4:1 Криволапов (Гизятов, Андрейченко) – 35:02 (5x4)    

В составе «Нефтехимика» шайбы на свой счёт записали Герман Точилкин, Рафаэль Бикмуллин, Никита Хоружев и Николай Криволапов. У ХК «Челны» гол забил Максим Устимкин.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027 года, сообщает пресс-служба КХЛ. Отметим, что ранее в первый день сезона проводился только один матч за Кубок Открытия.

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